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61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

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Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu İstanbul Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler "Özgür Suriye" yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Suriye'de 27 Kasım Cuma günü Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar dün akşam saatlerinde başkent Şam'ı da ele geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Herhangi bir dirençle karşılaşmadıkları Suriye'de kontrolü sağlayan muhaliflerin son hamlesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ülkeden kaçırdı.

İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

MUHALİFLER KONSOLOSLUK BİNASINA GİRDİ

61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde deviren muhaliflerin verdiği haber ise Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı. Suriye Konsolosluğu'nun bulunduğu Nişantaşı'nda muhalifler konsolosluk binasına girdi. Suriye bayrağını indiren muhalifler 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık slogan atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

İstanbul'da konsolosluk binasına giren muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıCemal Keleş:

o zaman artık defolup gidebilirsiniz artık

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Haber YorumlarıAli Kallukk:

Hadi gidin artık öyle uzaktan kutlama olmaz

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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Ölürüm diye kaçıp gelen ahlaksızlar şimdi kutlama yapıyor nasıl bir millet bunlar ya

Yorum Beğen172
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Haber YorumlarıDuygu Sogan:

Ya hadi hadi gidin artık yeter yeter

Yorum Beğen122
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Haber YorumlarıAli SÖNMEZ:

hadi özgür suriye sizin olsun Türkiye yi bize bırakın

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Haber YorumlarıFurkan inci:

bir iki sene sonra keşke elimiz kırılsaydı derler

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Haber YorumlarıCafer Kılıçaslan:

yolunuz açık olsun

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Haber YorumlarıNo Name:

Darısı diğer dikdatörlerin başına.

Yorum Beğen96
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Haber YorumlarıCengiz Akgün:

hadi güldük eğlendik ne yapacağınızı biliyorsunuz

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Acil birden fazla üst kurup sahiplenmek gerek üstünlük lazim

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