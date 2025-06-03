Muğla ve Aydın'da Üç Ayrı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MUĞLA ve Aydın'da akşam saatlerinde çıkan 3 ayrı orman yangını, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.

İlk yangın, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi yakınlarında çıktı. Bölgede yükselen dumanların fark edilmesi üzerine ekipler hızla sevk edildi. Kara ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

İkinci yangın ihbarı, saat 18.23'te Muğla'nın Ula ilçesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarından geldi. Ormanda çıkan yangına helikopterlerle havadan yapılan müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Günün üçüncü yangını ise Muğla'nın Datça ilçesi Aktur mevkisinde meydana geldi. Hem karadan hem havadan yürütülen koordineli çalışmayla yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışması yapıldı.