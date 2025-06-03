Muğla Valisi Akbıyık, Depremzedeleri Ziyaret Etti

Muğla Valisi Akbıyık, Depremzedeleri Ziyaret Etti
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te deprem anında yaralanan depremzedeleri hastanede ziyaret etti. Vali, afet sonrası yapılan toplantıların ardından hastalarda geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesinde deprem anında balkondan atlayarak yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti.

Vali Akbıyık, Marmaris Kaymakamlığı'nda düzenlenen Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından Marmaris Devlet Hastanesine geçti.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Ortopedi Servisinde kalan hastaları ziyaret eden Akbıyık, hastane başhekiminden de bilgi aldı.

Bir süre sohbet ettiği hastalara geçmiş olsun temennisinde bulunan Akbıyık, daha büyük depremlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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