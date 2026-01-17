Haberler

Muğlalı okçularından Kış Kupası'nda şampiyonluk ve 2 gümüş madalya kazandı

Muğlalı okçularından Kış Kupası'nda şampiyonluk ve 2 gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları iki gümüş madalya kazandı. Genç bayanlar takımı, bireysel şampiyonu Ecesu Demircan ile önemli bir başarı elde etti.

Samsun'da 12-16 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışması'nda Muğlalı sporcular, biri bireysel şampiyonluk olmak üzere iki gümüş madalya elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaya 38 ilden 108 kulüp ve 704 yarışmacı katıldı.

Yarışmada Büyük Bayanlar kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Tanem Topuz, Nilsu Akpınar ve Songül Lök'ten oluşan takım gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda, Genç Bayanlar Takımı kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ecesu Demircan, Meleknur Küçük ve Zümra Dila Oral da gümüş madalya elde etti.

Bireysel müsabakalarda ise Ecesu Demircan, Genç Bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcuların, Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda elde ettiği derecelerin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Özellikle genç sporcuların bireysel ve takım kategorilerinde gösterdiği bu başarının, spora yapılan yatırımın ve altyapıya verdikleri önemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Aras, sporcuları, antrenör Ejder Sözen'i ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Endonezya'da 10 kişinin bulunduğu uçakla irtibat kesildi

İçinde 10 kişi vardı: Yolcu uçağı havada sır oldu
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Kayserispor, hem Manchester United hem de Manchester City'den transfer yaptı

Hem Manchester United hem de Manchester City'den transfer