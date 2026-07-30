Muğla Seydikemer'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

ALEVLERİN ARASINDA KALAN ORMAN İŞÇİLERİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına müdahale eden orman işçilerini taşıyan arazöz ile kamyonet, dün alevlerin arasında kaldı. Her 2 araçta hasar meydana gelirken, personel son anda inip, güvenli bölgeye ulaştı. Olayda can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Cavit AKGÜN-Fırat AKAY/SEYDİKEMER, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı