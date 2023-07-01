Muğla Ortaca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenleri düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde çelenk bırakma, yüzme ve su altında hazine sandığı bulma gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Törenlere çeşitli protokol üyeleri de katıldı.