Ortaca'da su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşanan kuvvetli yağışların ardından Yerbelen ve Okçular mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Çadırda yaşayan vatandaşların bulunduğu alandaki su kanalları tıkanarak birikmelere sebep oldu. Ancak, yetkililere yapılan şikayetlere rağmen kanalların açılmaması mahalle sakinlerini zor durumda bıraktı.

Muğla'nın Ortaca ilçesine yağışların ardından yaşanan su baskınları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yerbelen ile Okçular mahallelerinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Yerbelen Mahallesi'nde çadırda yaşayan vatandaşların bulunduğu bölgeden geçen su kanalları tıkandı.

Tıkanan kanallar kepçe yardımıyla açıldı, biriken sular da pompalarla tahliye edildi.

Öte yandan çalışmalar esnasında havanın açmasıyla gökkuşağı görüldü.

Okçular Mahallesi'nde tıkanan kanallardan taşan sular tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Evini ve bahçesini su basan mahalle sakini Semayi Gökmen, "Burada yaklaşık 100 hane her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Yetkililere defalarca söylememize rağmen kapalı olan su kanallarını açtıramadık. Yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
