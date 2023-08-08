Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Muğla'nın Milas ilçesi turistik Ören Mahallesi Alatepe mevkiinde yakın bölgede orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Menteşe Akbük yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi başladı. - MUĞLA