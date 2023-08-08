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Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi Alatepe mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesi turistik Ören Mahallesi Alatepe mevkiinde yakın bölgede orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Menteşe Akbük yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ören Mahallesi Muğla Güncel Haberler

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