Muğla'nın Menteşe İlçesinde yoğun sis manzaraları

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin, kentin doğal güzellikleriyle birleşmesi dronla görüntülendi.

Kentte sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, özellikle Menteşe ilçesinde güzel görüntüler ortaya çıkardı. Kentin yüksek kesimlerinde sis bulutları şehri kapladı. Tepelerden bakıldığında evlerin, ağaçların ve yolların sisin arasından belirdiği manzara izleyenleri büyüledi. Sisin dağların ve vadilerin arasında oluşturduğu bulut denizine benzer manzara dronla havadan görüntülendi.