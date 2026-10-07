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Muğla'nın Marmaris açıklarında Sahil Güvenlik yaralı kişiyi tıbbi tahliye etti

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yolcu gemisinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Ekiplerce tahliye edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yolcu gemisinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yolcu gemisinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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