Muğla'nın ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Muğla'nın ilçelerinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Marmaris ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda, 19 Eylül Gaziler Günü, Aksaz Deniz Üssü'nde görevli askerlerin de katılımıyla törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan İkmal Yüzbaşı Hüseyin Göktaş ile Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı. İki öğrenci günün anlam önemine uygun şiir okudu.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, protokol üyeleri, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören askeri bandonun mini konseriyle son buldu.

-Datça

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Datça Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği temsilciliği çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Raman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kıbrıs Gazisi Muhsin Kırlı yaptı. Kırlı, Türk milletinin tarih boyunca sürdürdüğü askeri mücadelelere ve gazilik kavramının köklü geçmişine dikkat çekerek, "Gazilik, bu milletin onur nişanesidir." dedi.

Kırlı, Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar uzanan direniş ruhunu hatırlattı.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve sahnelediği "ront" gösterisiyle sona erdi. Çocukların performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ortaca

Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş ve ilçe protokolü, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Şehit ve Gazi aileleriyle bir araya geldi.

Davetlileri etkinlik girişinde karşılayan Aktaş, kahraman gazilere ve aziz şehitlerin kıymetli emanetlerine şükranlarını sunarken, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizi minnet, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.