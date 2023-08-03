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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde ve yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.18'de merkez üssü Datça açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Datça'ya 224,61 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 6,94 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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