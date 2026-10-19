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Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık'ta makilik yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Konacık Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken yangının tel çit çekimi sırasında spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Konacık Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının, tel çit çekimi sırasında spiral makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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