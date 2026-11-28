Muğla Milas'ta tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi; diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.