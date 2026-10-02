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Muğla Milas'ta Kapıkırı'da fenalaşan 46 yaşındaki kişiyi AFAD tahliye etti

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Muğla Milas'ta Kapıkırı'da fenalaşan 46 yaşındaki kişiyi AFAD tahliye etti
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Muğla'nın Milas ilçesinde dün yürüyüş sırasında fenalaşan 46 yaşındaki kişi, AFAD ve jandarmanın Kapıkırı Mahallesi İsa Mağarası mevkisindeki çalışmasıyla tahliye edildi. Kişi, sağlık kontrolü için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yürüyüş yaparken fenalaşan Seyfullah G. (46), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu bölgeden güvenli şekilde tahliye edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kapıkırı Mahallesi İsa Mağarası mevkisinde meydana geldi. Yürüyüş parkurunda bulunan Seyfullah G.'nin fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine Seyfullah G.'nin araç yoluna güvenli şekilde ulaştırılması için bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla AFAD ekipleri, 2 araç ve 5 personelle yürütülen çalışmada, Seyfullah G.'yi bulunduğu bölgeden güvenli şekilde tahliye etti. Seyfullah G., sağlık kontrolü ve gerekli müdahalenin yapılması için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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