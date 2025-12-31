Muğla merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'de 18 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik çalışma yürütüldü.
