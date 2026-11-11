Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Menteşe'de oto galerisine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Menteşe'de oto galerisine operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Menteşe'de kamu araçlarının kilometresini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine operasyon düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı. İncelemede 5 aracın kilometresinin 100 bin ila 200 bin kilometre arasında düşürüldüğü tespit edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kamu kurumlarından ihale yoluyla satın alınan araçların kilometrelerini düşürerek sattığı iddia edilen oto galerisine yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 5 aracın kilometresinin 100 bin ila 200 bin kilometre arasında düşürüldüğü tespit edildi.

Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, emniyet hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan kamu araçlarını satın aldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda 52 aracın satın alındığı, bunlardan 28'inin satışının gerçekleştirildiği tespit edildi. Satışı yapılan araçlardan 5'inin, üçüncü şahısların kullanımındayken gerçekleştirilen kontrollerinde kilometrelerinin 100 bin ila 200 bin arasında düşürüldüğü ortaya çıktı. Diğer araçların ise farklı illere satıldığı, bir kısmının da satış için bekletildiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Menteşe ilçesinde polis tarafından bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!41

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar

Ülkenin gençliği nereye gidiyor! Suçlarının cezası yaşlarından fazla
KYK yurtlarında yeni dönem! İzinsiz görüntü paylaşan yurttan çıkarılacak

KYK yurtlarında tüm kurallar sil baştan! Bunu yapan öğrenciler yandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da göbeğinin yanında havai fişek yakan kadın yaralandı

Bu hareketinin bedelini ağır ödedi!
Hindistan'da polis lojmanları yakınında dehşet! 3 gaz tüpü art arda patladı

Polislerin kabus gecesi! Yangın sonrası tüpler art arda patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY lideri Hristodulidis'i karşılamadı

Dünyanın gözü Antalya'da! Erdoğan 102 liderden bir tek onu karşılamadı
CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Bir insan kendine bunu niye yapar? Yerlere yattılar, inekler üzerlerinden geçti

Bir insan kendine bunu niye yapar?

Türk kökenli kadın DNA testi yaptırdı! 200 kardeşi olabileceğini öğrendi

Bir DNA testiyle hayatı altüst oldu! 200 kardeş sürprizi