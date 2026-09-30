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Muğla Menteşe'de alacak kavgasında 2 kardeş av tüfeğiyle vuruldu, birinin durumu ağır

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Muğla Menteşe'de alacak kavgasında 2 kardeş av tüfeğiyle vuruldu, birinin durumu ağır
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç.’yi bacaklarından vurdu. Yaralanan iki kardeşten Tayfun Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken şüpheli Günay K. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Günay K.'nın (38) av tüfeğiyle ateş açtığı Tayfun Ç. ile kardeşi Suat Ç. yaralandı. Şüphelinin gözaltına alındığı olayda yaralanan iki kardeşten Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Akyer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Günay K. (38), alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle Tayfun Ç. ve kardeşi Suat Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Günay K., av tüfeğiyle Tayfun Ç. ve Suat Ç.'yi bacaklarından vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Tayfun Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından şüpheli Günay K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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