Muğla Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile karadan; 2 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla da havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına; Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Marmaris Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve emniyet güçleri ile vatandaşlar da destek verdi. Alevler, 1 saatlik müdahale sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber: Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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