Muğla Marmaris Kaymakamlığı'ndan 'Vefa Projesi' ile 65 yaş üstü vatandaşlara destek

Muğla Marmaris Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığındaki 'Vefa projesi' ile 65 yaş üstü vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Muğla Marmaris Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığındaki 'Vefa projesi' ile 65 yaş üstü vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen "Vefa Projesi" ile temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediliyor. SYDV Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan; "Vefa Projesi ile ilçemizde ikamet eden, vakfımızda kayıtlı 65 yaş üzeri yaşlılarımızı ve engelli vatandaşlarımızı ayda 2 defa ziyaret ederek ev temizliği, kişisel bakım hizmeti, hastane randevuları için ulaşımın sağlanması, ilaçlarının temin edilmesi gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Proje ile ilgili konuşan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ise "Devletimizin kimseyi geride bırakmayan toplum anlayışından hareketle vatandaşlarımızı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunup ihtiyaçları tespit edilerek anında çözüm üretiliyor. Devletimizin gücü milletimizin refahı adına çalışmalarımız tüm hızı ile sürecektir" diyerek her vatandaşın yanında olduklarını belirtti. - MUĞLA