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Muğla Köyceğiz'de oltaya takılan deniz kaplumbağası vatandaşlar tarafından kurtarıldı

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Muğla Köyceğiz'de misina ve oltaya takılan deniz kaplumbağası, Ekincik Mahallesi açıklarında vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. DEKAMER, vatandaşlara teşekkür ederek denizlere bırakılan balıkçılık atıklarının deniz canlıları için ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde misina ve oltaya takılan deniz kaplumbağası, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Ekincik Mahallesi açıklarında tur teknesi işleten Ali Avcı ve beraberindekiler, denizde misina ve oltaya takılmış bir deniz kaplumbağası gördü.

Kaplumbağanın zarar görmemesi için harekete geçen vatandaşlar, hayvanı takıldığı misina ve oltadan kurtararak doğal yaşam alanına saldı.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Merkezden yapılan açıklamada, denizlere bırakılan misina, olta ve diğer balıkçılık atıklarının deniz kaplumbağaları başta olmak üzere, birçok deniz canlısı için ciddi tehlike oluşturduğu belirtilerek denizlerin ve canlıların korunmasının herkesin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA
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