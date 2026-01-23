Muğla için sağanak uyarısı

Muğla'nın kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.