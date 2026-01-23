Haberler

Muğla için sağanak uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın kıyı kesimlerinde devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
500

