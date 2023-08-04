Muğla Kaymakamı ve Muhtarlar Termik Santraller Hakkında Toplantı Yaptı

Muğla'nın Milas ilçesi Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, beraberindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin etrafındaki mahallelerin muhtarları ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret edip, toplantı yaptı. Muhtarlar, termik santrallerin enerji üretiminin yanında bölge ekonomisinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, bölgedeki binlerce ailenin geçimini santrallerden sağladığını belirtti.

MUĞLA'nın Milas ilçesi Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, beraberindeki Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin etrafındaki mahallelerin muhtarları ile Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret edip, toplantı yaptı. Muhtarlar, termik santrallerin enerji üretiminin yanında bölge ekonomisinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu, bölgedeki binlerce ailenin geçimini santrallerden sağladığını belirti.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, beraberindeki Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Ersoy Yılmaz ve İkizköy Mahallesi başta olmak üzere Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerinin çevresindeki mahallelerin muhtarları ile birlikte Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu'ndaki toplantıda İkizköy Mahallesi Muhtarı Muhsin Bilge, Ören Mahallesi Muhtarı Bekir Keser, Çamlıca Mahallesi Muhtarı Süleyman Öz, Türkevleri Mahallesi Muhtarı Ercan Yılmaz, Hüsamlar Mahallesi Muhtarı Muhammet Kulakoğlu, Sekköy Mahallesi Muhtarı Niyazi Dülger, Bozalan Mahallesi Muhtarı Dursun Kayıhan, Çökertme Mahallesi Muhtarı Ertan Konar, Bayır Mahallesi Muhtarı Nazmi Şen, Pınar Mahallesi Muhtarı Gürdal Kaya, Kalem Mahallesi Muhtarı Mustafa Karataş, Dereköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıoğlu, Yoğunoluk Mahallesi Muhtarı İsa Gezer, Çakıralan Mahallesi Muhtarı Zafer Gökçe, Alatepe Mahallesi Muhtarı Osman Öner, Fesleğen Mahallesi Muhtarı Erkan Kaba, Akçakaya Mahallesi Muhtarı Haydar Yılmaz, Kultak Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kayıkçı, Zeytinköy Mahallesi Muhtarı İbrahim Aykaç ve Muğla Valiliği İdare ve Denetim Müdür Vekili Umut Gülmüş katıldı. Ziyarette Akbelen Ormanı'nda maden sahası genişletme çalışması kapsamında ağaç kesimi yapılmasına yönelik eylemler konuşuldu. Muhtarlar, termik santrallerin enerji üretiminin yanında bölge ekonomisinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, yöredeki binlerce ailenin geçimini santrallerden sağladığını söyledi.

Söz konusu alan hakkındaki kararın yargı tarafından verildiğini hatırlatan Muğla Valisi Orhan Tavlı, kolluk güçleri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alındığını söyledi. Vali Tavlı, "Süreç boyunca çeşitli provokasyonlar sonucu kolluk kuvvetlerine yönelik tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmaların ilgili kurumlar tarafından başlatılmıştır. Bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere ve provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara rağmen, bugüne kadar duyarlı davranan bölge halkına teşekkür ederim" dedi.