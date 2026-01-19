Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akça, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Eriş Başaran Akça, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi " fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Akça, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerini tercih etti.

Akça, yaptığı açıklamada, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.