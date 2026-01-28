Haberler

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'e damga vuran fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerdeki etkileyici eserleri seçti. Oylama, Anadolu Ajansı'nın web sitesinde devam ediyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çay, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Çay, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Pedro Pascual'ın "Beyhude", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafına oy veren Çay, Gazze'de insanlık dramının hala devam ettiğini vurguladı.

Oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çay, birbirinden etkileyici fotoğrafları inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Çay, fotoğrafları seçmekte çok zorlandığını belirterek, "Gazze teması çok anlamlıydı. AA'nın sahada verdiği mücadele ve gayret çok önemli. Doğru ve tarafsız habercilik ilkesinden hiç sapmadan yapılan gayretli çalışmalardan dolayı şahsım ve kurumum adına Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünyanın farklı coğrafyalarından fotoğrafları seçmekte çok zorlandım." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategoriyer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
