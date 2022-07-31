Muğla haberleri: Bodrum'da sürüklenen 2 tekne ekiplerce kurtarıldı Edinilen Muğla haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 2 tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı. Karaada açıklarında 12 metrelik tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının, durumu KEGM'e bildirmesi üzerine, bölgeye "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi. Tekne, ekipler tarafından yedeklenerek, Gümbet Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. Bardakçı Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen başka bir tekne de "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya getirildi. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Karaada Bodrum Muğla Güncel Haberler

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