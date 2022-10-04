Muğla haberi... Mega yat "Arrow" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi Güncel Haberler Edinilen Muğla gelişmesine göre Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Arrow", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Arrow", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki lüks mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı. 2020 yılında Hollanda'da üretilen yat, sinema salonu, buhar odası, spa, su altı ışıkları, plaj kulübü ve spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor. 1 VİP olmak üzere 6 süit kamarada 12 misafir ağırlayabilen lüks yatta, 19 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yatın ikmal sonrasında limandan ayrılacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Aliağa Rafinerisi Cayman Adaları Fethiye Muğla Güncel Haberler

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