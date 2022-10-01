Muğla haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Muğla'da
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Gelen Muğla haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Muğla Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çay Bizden Sohbet Sizden" toplantısına katılarak, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Muğla Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Çay Bizden Sohbet Sizden" toplantısına katılarak, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından öğrencilerle masa tenisi ve langırt oynadı.
Kaynak: AA / Çağrı Korucu - Güncel