Muğla haber! Bodrum Kalesi'ne turist akını; 7 ayda ziyaretçi sayısı 160 bini geçti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin tarihi kalesini son 7 ay içinde 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turist gezdi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 350 bin civarında olmasını beklenirken, kaledeki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi de saat 23.00'e kadar açık tutuluyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonuyla tarihi ve turistik noktalarda ziyaret artışı gözlendi. Bu kapsamda, kentin sembol noktası Bodrum Kalesi'ni 7 ayda 160 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçen yıl kaleyi toplamda 160 bin kişi ziyaret ederken bu yılki yıl sonu hedefinin 350 bin civarında olduğu belirtildi. Kaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler gemi batıkları başta olmak üzere, tarihi eserlerin bulunduğu alanları ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor. Bunun yanı sıra özellikle turistler kalenin deniz manzarasını fırsat bilip saatlerce içeride vakit geçiriyor.

Ankara'dan ailesiyle müzeye ziyarete gelen Serdar Aygün, "Müze çok güzel ve çok organize. Her yer çok temiz. Armalar çok ilgimi çekti. Açıklamalar çok güzel yazılmış. Çocuklar yazıları heyecanla okuyorlar" dedi.