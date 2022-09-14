Muğla gündem haberleri... Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Güncel Haberler Muğla gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını için hava ve kara araçlarıyla birlikte 590 personelin sevk edildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını için hava ve kara araçlarıyla birlikte 590 personelin sevk edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ula'nın Gökova Mahallesi yakınlarında gece 01.50'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 02.04'te yapıldığı kaydedildi. Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bölgeye 5 uçak, 15 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer ve 590 personel sevk edildi." bilgisine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Enes Duran Muğla Ula Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla gündem haberleri... Muğla'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.