Muğla gündem haberleri: Muğla'da down sendromlu kişinin parasını çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı Edinilen Muğla gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde, down sendromlu bir kişinin parasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, down sendromlu bir kişinin parasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde down sendromlu G.G'nin parasını saydığı sırada kapkaç yaparak çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti. Akarca Camisi'nde yakalanan S.K'nin üstünde çalıntı olduğu belirlenen 915 lira bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Para ise sahibine teslim edildi. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Cumhuriyet Mahallesi Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla gündem haberleri: Muğla'da down sendromlu kişinin parasını çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.