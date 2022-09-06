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Muğla gündem haberleri... Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

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Muğla gündem haberleri... Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Edinilen Muğla gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmen kurtarılırken, yüzerek İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmen kurtarılırken, yüzerek İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan 2 kaçak göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3 Eylül 00.43'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı gün,  saat 07.20'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Yunanistan İstanköy Bodrum Güncel Haberler

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