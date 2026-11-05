Muğla Fethiye'de ehliyetsiz sürücünün driftine 496 bin 908 lira ceza verildi

Muğla Fethiye'de ehliyetsiz sürücünün driftine 496 bin 908 lira ceza verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiye'de drift yapan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 496 bin 908 lira idari para cezası kesildi. Otomobil 60 gün trafikten men edilirken ceza, drift ve ehliyeti iptal olduğu halde araç kullanma dahil ihlallerden uygulandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde drift yapan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 496 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.
Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde 06 RVJ 30 plakalı otomobilin drift attığını tespit eden polis ekipleri sürücüyü durdurdu.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü A.E.O'ya drift yapma, ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmak, alkol testini reddetmek, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmamak ve muayene yaptırmamak ihlallerinden 496 bin 908 lira trafik cezası kesildi.
Otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka çekildi.