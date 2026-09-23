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Muğla deniz atık filosuna 5 tekne katılacak, ilk tekne Gökova'da göreve başlayacak

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarından toplanan atıklar için filosuna 5 yeni atık alım teknesi kazandırıyor. İlk tekne Gökova Körfezi'nde hizmete başlayacak; Akyaka Atık Kabul Tesisi'ne bağlı çalışacak tekne pis su, sintine, atık yağ ve evsel katı atık toplayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması amacıyla filosuna 5 yeni atık alım teknesi kazandırıyor.

Koy ve körfezlerin korunmasına yönelik denizden atık toplama çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale kapsamında ilk tekne teslim alındı.

Gerekli izin ve lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekne Gökova Körfezi'nde hizmet vermeye başlayacak. Diğer 4 teknenin ise 2026 yılı sonuna kadar filoya katılmasının planlandığı belirtildi.

Akyaka Atık Kabul Tesisi'ne bağlı olarak çalışacak tekneyle deniz araçlarından pis su, sintine, atık yağ ve evsel katı atıklar toplanacak.

Toplanan atıklar, tesise götürülerek ilgili mevzuat kapsamında işleme tabi tutulacak.

5 teknenin de hizmete girmesiyle Gökova, Göcek ve Dalaman başta olmak üzere belediyenin sorumluluk alanındaki denizlerde atık toplama kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, denizlerin korunmasının gelecek kuşaklara karşı sorumluluk olduğunu belirterek, atık toplama kapasitesini artırdıklarını ifade etti.

Aras, "İlk teknemiz Gökova Körfezi'nde göreve başlıyor. Diğer teknelerimizin de filomuza katılmasıyla koylarımızın ve denizlerimizin korunması için çalışmalarımızı daha etkin şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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