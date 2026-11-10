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Muğla Dalaman'da çaya düşen 53 yaşındaki kişi akıntıya kapılarak kayboldu

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Muğla Dalaman'da çaya düşen 53 yaşındaki kişi akıntıya kapılarak kayboldu
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Kayacık Sahili mevkisindeki Tersakan Çayı köprüsünden çaya düşen 53 yaşındaki kişi, akıntıya kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk edilen polis, jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan kişi için arama çalışması başlattı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde köprüden çaya düşen Serdan Koşar (53), akıntıya kapılarak kayboldu. Ekipler, arama çalışması başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Dalaman ilçesi Kayacık Sahili mevkisindeki Tersakan Çayı köprüsünde meydana geldi. 48 FY 929 plakalı otomobille köprü üzerine gelen Fatih A., Ozan P., Halil İbrahim Y. ve Serdan Koşar, bir süre burada vakit geçirdi. İddiaya göre; alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Dalaman Halk Eğitim Merkezi'nde görevli memur Serdan Koşar, köprüden çaya düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis, jandarma, Muğla Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, akıntıya kapılan Koşar'ın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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