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Muğla'daki Helikopter Kazası Sonrası Siyasilerden Başsağlığı Mesajları

Muğla'daki Helikopter Kazası Sonrası Siyasilerden Başsağlığı Mesajları
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Siyasi partilerin genel başkanları, Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

(ANKARA) - Siyasi partilerin genel başkanları, Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter yakınındaki boş alana düştü. Kaza sonucu helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Siyasiler, helikopter kazası sonrası sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Muğla'nın Menteşe ilçesinde Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Sağlık Bakanlığına ait bir ambulans helikopterin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarpması sonucu şehit olan dört vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Muğla'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterin kalkışı esnasında Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ye çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum.

Kaynak: ANKA / Güncel
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