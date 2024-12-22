Muğla'daki Helikopter Kazası Sonrası Siyasilerden Başsağlığı Mesajları

(ANKARA) - Siyasi partilerin genel başkanları, Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter yakınındaki boş alana düştü. Kaza sonucu helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Siyasiler, helikopter kazası sonrası sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Muğla 'da Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum.