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Muğla'daki fuhuş operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

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Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Fethiye ilçesi ile Aydın ve Antalya'da belirlenen 7 adrese 11 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin ettikleri" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde bulunan 15 yabancı uyruklu kadın ise ekiplerce kurtarılarak ilgili birimlere teslim edilmiş, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 87 bin 700 lira, 2 bin 50 dolar ve 50 avro, kurusıkı tabanca ve 10 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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