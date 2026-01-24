Haberler

Muğla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Muğla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Duramayan bir kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gerişburnu Mahallesi Saklıkent Kavşağı'nda duramayan kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı.

İhbar üzerine 4 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Macron'un pilot gözlükleri üreticisinin hisselerini uçuşa geçirdi

Macron'un pilot gözlükleri bir kişiye çok kazandırdı
Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Son pozuyla gençlere taş çıkartır
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı