Muğla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Duramayan bir kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Gerişburnu Mahallesi Saklıkent Kavşağı'nda duramayan kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 7 otomobile çarptı.
İhbar üzerine 4 kişinin yaralandığı kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
