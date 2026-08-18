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Milas'ta Yol Kenarında Ölü Bulundu

Milas'ta Yol Kenarında Ölü Bulundu
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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 58 yaşındaki Halil Karcıoğlu yol kenarında ölü bulundu. Bir aracın çarptığı tahmin edilen Karcıoğlu'nun cansız bedeni, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Halil Karcıoğlu (58) yol kenarında ölü bulundu. Bir aracın çarptığı tahmin edilen Karcıoğlu'nun ölümüyle ilgili jandarma çalışma başlattı.

Milas'a bağlı Avşar Mahallesi yakınlarından sabaha karşı yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Halil Karcıoğlu olduğu tespit edildi. Bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Karcıoğlu'un cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, Karcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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