Muğla'da Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik mahallesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında küçük çapta bir zarar meydana geldi.

Yatağan'daki orman yangını kontrol altında

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik mahallesinde başlayan orman yangını karadan ve havadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kısa sürede kontrol altına alındı.

Saat 14.20'de başlayan Bencik Mahallesi yerleşim birimine yakın bir bölgedeki orman yangını sonrası havadan helikopter ve uçaklar ile karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri tarafından yoğun müdahale gerçekleştirildi.

Havadan uçakların üst üste gerçekleştirdiği sorti sonrası yangın yerleşim birimlerini tehdit etmeden kontrol altına alındı. Yer ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangında küçük bir lan zarar gördü.