Muğla'da yangın hasar tespit çalışmaları sürüyor

Muğla'da geçen ay çıkan orman yangından etkilenen tarım alanları ve üreticilere yönelik hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe tarım ve orman müdürlükleri ekipleri, yangınların ardından sahada hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, 21 Temmuz'da Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi, 24 Temmuz'da Köyceğiz, 25 Temmuz'da Menteşe'nin Yenice Mahallesi, 29 Temmuz'da Seydikemer'in Bayır ve Söğütlüdere mahalleleri ile aynı gün Menteşe'nin Yaraş Mahallesi, 30 Temmuz'da ise yeniden Fethiye'nin Yeşilüzümlü, İnlice ve Gökçeovacık mahallelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından hızla sahaya sevk edildi.

Çalışmalar kapsamında yangından etkilenen tarım alanları, hayvancılık işletmeleri ve diğer tarımsal varlıklarda oluşan zararlar tespit ediliyor.

Sahada elde edilen verilerin Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceği, yapılacak değerlendirmelerin ardından ödeme komisyonunca hak sahiplerinin belirleneceği ve destek ödemelerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: AA