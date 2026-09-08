Muğla'da yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayıp Ula ilçesine sıçrayan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı.

Dün akşam yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara büründüğü görüldü.

Kaynak: AA