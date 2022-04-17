Muğla'da yağmur suyu dolu havuza düşen çocuk öldü - Haberler

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Muğla'da yağmur suyu dolu havuza düşen çocuk öldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da yağmur suyu dolu havuza düşen çocuk öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu dolu havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu dolu havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kesikkapı Mahallesi'nde sokakta oynayan Mehmet Yamaç İlhan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Mehmet Yamaç'ın oynadığı yere yakın evin havuzuna düştüğünü fark eden çevredekiler, çocuğu havuzdan çıkardı.

İlçedeki özel hastaneye kaldırılan çocuk, müdahalenin ardından İzmir'deki daha donanımlı hastaneye sevk edildi.

Mehmet Yamaç İlhan, doktorların çabasına rağmen yaşama tutunamadı.

Muğla'da yağmur suyu dolu havuza düşen çocuk öldü

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Kesikkapı Mahallesi, Mehmet Yamaç, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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