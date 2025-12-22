Haberler

Üreme dönemindeki yaban keçileri, termal kameralı dronla izleniyor
Muğla'da üreme dönemindeki yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından termal kameralarla takip ediliyor. Denetimlerin amacı, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunması.

MUĞLA'da üreme döneminde olan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) timleri tarafından termal kameralı dron, teleskop ve yüksek çözünürlüklü dürbünlerle takip ediliyor.

Kentte yaban keçilerinin üreme dönemi olan kasım-aralık aylarında yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimler artırıldı. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı HAYDİ birimleri, Yaban Hayatı Geliştirme sahalarında ileri teknoloji ekipmanlarla izleme ve kontrol faaliyetleri yürütüyor. Denetimlerde termal kameralı dron, teleskop ve yüksek çözünürlüklü dürbünler kullanılırken; ekipler gece ve gündüz sahada aktif görev yapıyor.

Yaban keçilerinin üreme davranışları, bölgedeki insan ve araç hareketliliği ile olası yasa dışı avlanma riskleri anlık olarak takip ediliyor. Yetkililer, yürütülen kontrollerin doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu kapsamda denetimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi. Öte yandan 2025 yılı içerisinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kent genelinde toplam 746 bin 701 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı
