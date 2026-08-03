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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 33 Tutuklama
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Muğla'da jandarma ekiplerince temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Muğla'da jandarma ekiplerince temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narko-terör ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 1-30 Temmuz'da il genelinde 170 narkotik olayına müdahale edildi.

Operasyonlarda yakalanan 174 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen adli arama faaliyetlerinde bir miktar uyuşturucu, 30 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 hassas terazi ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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