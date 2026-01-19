Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Muğla'da son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 21 narkotik olayına müdahale edildi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 7'si tutuklandı.

Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-18 Ocak arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 21 narkotik olayına müdahale edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 elektronik terazi ele geçirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
