Haberler

Muğla'da bağımlılıkla mücadele kapsamında "Umut" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Muğla'da bağımlılıkla mücadele kapsamında 'Umut' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Muğla Şubesi'nin öncülüğünde sahnelenen 'Umut' isimli tiyatro oyunu, madde bağımlılığına dikkat çekerek ebeveynlere önemli mesajlar sunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterimde, bağımlılığın herkesin başına gelebileceği vurgulandı.

Muğla'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında "Umut" isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Yeşilay Muğla Şubesi'nin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa belediye çalışanları katıldı.

Gösterim öncesi konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür Yeşilay'ın 105 yıllık amacının daima insana fayda sunmak olduğunu söyledi.

Oyunda ebeveynlere çok önemli mesajlar verildiğine dikkati çeken Şengür, "Burada anne ve babaların alması gereken çok güzel mesajlar var. Hayatın akışı içerisinde farkındalığını bilincin dışında hareket ediyoruz. Burada yaşanmış bir olay anlatılıyor. Madde bağımlısı bir bireyin yaşadıkları anlatılıyor. Bağımlılık herkese gelebiliyor. Herkes bağımlı olabiliyor." dedi.

Şengür, Yeşilay'ın 105 yıllık amacının daima insana fayda sunmak olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Özcan Deniz tüm siteyi satın aldı! Emlakçı bir bir anlattı

Özcan Deniz'in mal varlığını duyan inanamadı! Emlakçı tek tek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
title