Muğla'da bağımlılıkla mücadele kapsamında 'Umut' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Muğla'da, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında "Umut" isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Yeşilay Muğla Şubesi'nin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa belediye çalışanları katıldı.

Gösterim öncesi konuşan Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür Yeşilay'ın 105 yıllık amacının daima insana fayda sunmak olduğunu söyledi.

Oyunda ebeveynlere çok önemli mesajlar verildiğine dikkati çeken Şengür, "Burada anne ve babaların alması gereken çok güzel mesajlar var. Hayatın akışı içerisinde farkındalığını bilincin dışında hareket ediyoruz. Burada yaşanmış bir olay anlatılıyor. Madde bağımlısı bir bireyin yaşadıkları anlatılıyor. Bağımlılık herkese gelebiliyor. Herkes bağımlı olabiliyor." dedi.

