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Muğla'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Neşet Kaya hayatını kaybetti. Kaza sonucunda olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Neşet Kaya'nın (59) kullandığı 48 ED 876 plakalı traktör, Kafaca Mahallesi'nde devrildi.

Sürücünün traktörün altında kaldığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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