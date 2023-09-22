Muğla'da trafik kazasında yan yatan otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Milas-Söke Karayolu Dibekdere mevkiinde meydana geldi. Yan yatan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kazaya karışan araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Milas- Söke Karayolu Dibekdere mevkiinde öğle saatlerinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 K 9050 plakalı otomobil şerit değiştirirken, arkasından gelen 48 AHR 371 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri bir başka kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yan yatan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, kazaya karışan araçların çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA