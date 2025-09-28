Muğla'da Toprağımızı Vermiyoruz Mitingi Yapıldı

Haber : TENZİLE AŞÇI Kamera: AKIN KÜÇÜKKURT

(MUĞLA) - Toprağımızı Vermiyoruz Platformu tarafından düzenlenen ve muhalefet siyasi partileri tarafından da desteklenen "Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansına konuşan bir vatandaş, "Bu hükümetin istifa etmesini istiyorum. Çok acılar çektirdi. Topraklarımızı, ağaçlarımızı, insanlarımızı hepsini katlediyorlar. Ben 72 yaşındayım. Toprağıma sahip çıkmak için Samsun'dan geldim" dedi.

Türkiye'nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu Toprağımızı Vermiyoruz Platformu, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı yasayı protesto etmek için Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz" mitingi için toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılıp konuşma yapacağı miting öncesi alanı dolduran yurttaşlar, iktidara "Toprağıma dokunma" mesajı verdi.

"Bu memleket elden gidiyor"

Mitinge katılan bir yurttaş ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu yaşta buraya kadar geldiysek bu memleket sahipsiz değil. Bu vatan elden gidiyor. Buna bir çare bulmak lazım. Ölmekse ölmek" diye konuştu.

Bir başka yurttaş ise, "Ben İzmir'den geldik. Mitingin amacına ulaşacağın düşünüyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.

"Artık sağ parti, sol parti yok"

Birçok parti ve platformun toprakları korumak için bir araya gelmesinin umut verici olduğunu belirten bir vatandaş, "Çok mutluyum. Umudumuz büyük. Bu umutla geldik. Sonuna kadar Özgür Özel'in yanındayız. Hepimiz bir aradayız. Artık sağ parti, sol parti yok. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı var" diye konuştu.

"Torunum için buradayım"

Mitinge gelen 77 yaşındaki bir vatandaş, "Ağaçlarımızı, zeytinlerimizi vermeyeceğiz. Torunlarımıza bırakacağız. Toraklarımızı vermeyeceğiz. Sonuna kadar koruyacağız. Ben 77 yaşındayım. Torunum için buradayım. Ağaçlarımızı asla vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mitinge gelen 72 yaşındaki bir yurttaş ise şunları söyledi:

"Topraklarımızı vermiyoruz. Bu hükümetin istifa etmesini istiyorum. Çok acılar çektirdi. Onun için bu hükümetin gitmesini istiyoruz. Topraklarımızı, ağaçlarımızı, insanlarımızı hepsini katlediyorlar. Tutuklayıp cezaevlerine atıyorlar, işkence ediyorlar. Ben 72 yaşındayım. Toprağıma sahip çıkmak için Samsun'dan geldim."

"Toprağımız, dikili ağacımız kalmadı"

Yurttaşlardan Ayşe Çalık ise "Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Çevremizde bir toprağımız, dikili ağacımız kalmadı. Dikili ağaç olmadığı için yağmur yağmıyor. Hak hukuk adalet istiyoruz. Topraklarımızı geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre talanının kentin her bölgesinde olduğunu belirten bir vatandaş, "Zeytinimizi korumak için geldik. Miting inşallah amacına ulaşır. Ulaşsın. Ben Ula'dan geliyorum. Ula da aynı şekilde toz duman içinde. Taş ocakları var. Sürekli dinamit patlatıyorlar ve sürekli toz yutuyoruz. Çevre talanı Muğla'nın her yerinde var" dedi.

"Topraklar bizim ve sonuna kadar sahip çıkacağız"

Mitinge katılan Müjgan Çetini isimli vatandaş da şöyle konuştu:

"Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklardaki verimliliği düşürmek bizim Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'yi yönetenlere hiç yakışmıyor. Ben bir cumhuriyet kadınıyım. Ben yenilgiye yenilmem. Biz, yenilgiye yenilmeyiz. Haklı olanın, hak olanın yanında olacağız daima. Köy Enstitüleri kapatıldıktan sonra verimlilik düştü. Tekrar o ruhu yaşatmamız gerekiyor. Topraklar bizim ve sonuna kadar sahip çıkacağız."

"Kimseye bırakmayacağız"

Pınar Yolcu isimli yurttaş ise zeytinin köylüğünün emeği olduğuna dikkati çekerek, "Toprağımızda özgür yaşamak istiyoruz. Bizler bu vatanı zor kazandık. Kimseye bırakmayacağız. Zeytin talanı korkunç. Bunlar kolay yetişmiyor. Bir ağacın dalını kırmak bile günah bence. Bunlar köylünün malı, hasadı. Çok üzülüyorum. İnşallah kötü günlere gitmeyiz" ifadelerini kullandı.